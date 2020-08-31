Специалисты назвали фрукты, запрещенные при диабете

31.08.2020, 9:17, Разное

Эксперты не запрещают употреблять фрукты при диабете, но некоторые дары природы необходимо исключить из рациона. Они напоминают, что некоторые плоды резко повышают сахар в крови.

Доктора сообщают, что фрукты богаты клетчаткой, витаминами, минералами, антиоксидантами, имеют много питательных веществ и допустимы в рационе человека, который болеет сахарным диабетом. Но во время составления меню необходимо учитывать гликемический индекс продукта, который должен быть равным или ниже 55, чтобы фрукт был безопасным для диабетиков.

Убрать из меню нужно манго, так как каждые его 100 граммов содержать около 14 граммов сахара. Виноград имеет клетчатку, витамины, но в нем содержится много сахара. В 85 граммах ягод заключено до 15 граммов углеводов, что может негативно влиять на организм. При диабете разрешается употреблять абрикосы, но сушеный фрукт стоит исключить из рациона, в кураге высокая концентрация сахара. Также в меню можно добавлять бананы, если они не очень спелые.

Категорически запрещен сушеный чернослив, так как при гликемическом индексе 103 в черносливе 24 грамма углеводов. Ананас диабетикам безопасен, но все равно его количество нужно регулировать. А вот гликемический индекс арбуза – 72, а в небольшой порции продукта 5 граммов углеводов. Есть арбуз людям с диабетом можно только маленькими кусочками.

Папайю можно попробовать только в ограниченном количестве, она очень резко повышает сахар. Также при заболевании нужно отказаться от фруктовых соков, ведь они приводят к всплеску глюкозы. Там нет клетчатки, потому сахар быстро метаболизируется и поднимается за считанные минуты.