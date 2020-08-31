Мнения: Запад посылает Саакашвили домой

31.08.2020, 9:08, Новости дня

Михаил Саакашвили завил, что намерен покинуть Украину и вернуться в Грузию. Заявление бывшего грузинского президента, а ныне главы Национального совета реформ при президенте Зеленском вызвало бурную реакцию и в Киеве, и в Тбилиси.

Михаил Саакашвили завил, что намерен покинуть Украину и вернуться в Грузию. Заявление бывшего грузинского президента, а ныне главы Национального совета реформ при президенте Зеленском вызвало бурную реакцию и в Киеве, и в Тбилиси.

На Украине, кажется, все вздохнули с облегчением. Саакашвили не прижился в тамошней элите, будучи крайне непредсказуемым элементом политической системы, не признающим командую игру. Он требовал должности и полномочий, но получил номинальное назначение без конкретного функционала – место, чтобы пересидеть и отдышаться после вынужденного изгнания с Украины стараниями Петра Порошенко. Учитывая холерический нрав и амбиции Саакашвили, который патологически нуждается в постоянном пребывании под софитами телекамер, долго это продолжаться не могло.

В новой должности Саакашвили никак себя не проявил. На Украине у него нет собственного политического проекта, с которым он мог бы заявить о себе на региональных выборах этой осенью. А команда Зеленского не доверила ему никакой стартовой площадки – будь то позиция губернатора Одесской области или кандидата от партии власти на должность мэра Одессы или Киева – что дала бы Михо возможность заниматься самопиаром и строить дальнейшую политическую карьеру.

Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная, с жестким олигархическим укладом и ослабленными институтами власти. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся.

Возможности, которых не хватало Саакашвили на Украине, в достатке есть в камерной Грузии, где Михо со своей энергией кажется большим и громким, тогда как в Киеве – скорее визгливым и истеричным.

Партия «Единое национальное движение», лидером которой он является – главная оппозиционная сила в стране. Экономический кризис и коронавирусные ограничения повысили степень раздражения грузин и правительством, и правящей партией, за которой маячит тень олигарха Бидзины Иванишвили. Все это создает предпосылки если не для победы «Единого национального движения» на парламентских выборах грядущей осенью, то для достойного результата.

А, учитывая высокое значение выборов в представительский орган власти в политической системе Грузии, кто знает – при достаточно близких результата правящей и оппозиционных партий – вполне возможен грузинский вариант белорусского бунта. По крайне мере, такие надежды может питать сам Саакашвили.

Грузинское руководство хорохорится, заявляя, что Саакашвили будет задержан и отправлен в тюрьму, как только пересечет границу – против него все еще открыты уголовные дела. Но тут вспоминается история 2017 года, когда после конфликта с Порошенко Саакашвили ненадолго угодил в СИЗО с реальной угрозой экстрадиции в Грузию. Обнародованные переговоры российских пранкеров с главой грузинского МВД свидетельствовали: официальный Тбилиси наотрез отказывался принимать у себя, пусть даже в качестве арестанта, бывшего грузинского президента – лишние народные волнения местному правительству не нужны. Грузинская сторона буквально умоляла «киевское руководство» в лице пранкеров выслать Михо куда угодно, только не на родину.

Анонсированный Саакашвили приезд в Грузию – и здесь не так важно, готов ли он физически перейти границу, поставив на карту свою свободу, а может быть, и жизнь, либо это просто предвыборный сигнал сторонникам о том, что лидер ближе, чем им кажется – так вот, это заявление можно воспринимать как сигнал. Прежде всего, как сигнал перемены отношения Запада к Украине.

Энтузиазм и задор первых лет сменился рутинным поглощением государства. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Белоруссия не должная стать второй Украина», видя в постмайданной реальности негативный опыт. Запад использовал «сбитого летчика» Саакашвили как таран, как козырную карту, которую можно использовать в случае, если руководство новой колонии выйдет из-под контроля. Так было с Порошенко, которого держали в узде в том числе при помощи Саакашвили. Так было и с Зеленским, которому всадили Саакашвили, но уже без видимой цели – по инерции, на всякий случай.

Но и Порошенко, и Зеленский четко придерживались главного – антироссийской линии поведения. А назначением правительства «соросят» во главе с Алексеем Гончаруком Зеленский и вовсе дал понять Западу, прежде всего, США, что лоялен на сто процентов. И даже с отставкой этого же правительства в марте 2020 года украинская русофобская повестка никуда не исчезла. Выход Украины из Минских переговоров кажется вопросом времени, и сколько-нибудь значимых шагов Зеленского к миру не наблюдается.

Необходимость в пугале для украинской элиты, которым до сих пор работал Михаил Саакашвили, отпала. Украина крепко запуталась в силках, расставленных США и ЕС, и столь грубый инструмент давления как бывший президент Грузии, уже не нужен.

Но Саакашвили не оставят без дела. Его отпускают «с миром» в Грузию, в которой по свежим данным опроса, проводимого при поддержке американской грантовой структуры USAID, значительно выросли пророссийские и антизападные настроения. В таких делах грантоедам врать ни к чему, а значит, нестареющий грузинский «форвард» от политики Михо Саакашвили вновь выйдет на поле родного ему «стадиона».

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