Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова

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31.08.2020, 9:08, Новости дня

Столичная полиция возбудила уголовное дело после заявления блогера Егора Жукова об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»), передает ТАСС. 

В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается. 

В воскресенье вечером на Егора Жукова напали и избили возле дома. Он был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. 

По словам его представителя Стаса Топоркова, перед госпитализацией Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района, его приняли и начали проверку.

6 декабря Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.



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