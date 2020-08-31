Избирком Черногории огласил предварительные итоги парламентских выборов

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31.08.2020, 9:08, Новости дня

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов.

Согласно предварительным результатам, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,54%, коалиция «Мир – наша нация» – 12,55%, коалиция «Черное на белое» – 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича – 4,09%, передает ТАСС.

По предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, коалиция «За будущее Черногории» – 27 мест, коалиция «Мир – наша нация» – 10 мест, коалиция «Черное на белое» м 4 места. Три последних коалиционных блока объявили о намерении создать коалиционное правительство. В сумме они получают большинство в 41 голос в 81-местном парламенте.

Кроме того, социал-демократы Ивана Брайовича получают три места, еще три места получает Боснийская партия, два места–социал-демократическая партия «Сильная Черногория», еще по одному месту две албанские национальные партии.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.



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