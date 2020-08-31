Риск второй волны коронавируса в Испании снова исходит из Мадрида

31.08.2020, 9:05, Новости дня

Число заражённых в Испании снова растёт, и снова особенно серьёзно от коронавируса страдает Мадрид, пишет немецкий телеканал Das Erste. Больше всего инфицированных выявляется в рабочих пригородах. При этом многим местным жителям приходится ездить на работу через полгорода, что повышает риск распространения болезни и новой, ещё более значительной волны заражений.



Reuters

Как и весной, Мадрид снова стал в Испании местом с наибольшим числом заражённых коронавирусом, пишет Das Erste.

Как отмечает немецкий телеканал, в пригородах Мадрида люди стоят в очереди в центры здравоохранения, чтобы бесплатно пройти тестирование на коронавирус, даже если у них нет никаких симптомов. «Мы проводим здесь ПЦР-тесты, чтобы найти среди населения тех, кто заражён, но у кого не проявляется никаких симптомов болезни», — пояснил заместитель министра здравоохранения Мадрида.

Власти обеспокоены тем, что некоторые из инфицированных могут заражать других, даже не догадываясь об этом. Поэтому в южных пригородах Мадрида всю неделю проводятся тесты. В пятницу официальных результатов ещё не было.

Особенно высокие показатели наблюдаются в рабочих районах. Люди там зачастую живут вместе на тесно ограниченном пространстве. Позволить себе роскошь удалённой работы за ноутбуком здесь могут очень немногие. Большинству приходится ехать через полгорода, чтобы зарабатывать деньги. Из-за этого вирус может быстро распространиться и на другие районы. Ни один другой город не доставляет испанским эпидемиологам столько хлопот, как Мадрид — однако и в других частях Испании ситуация обстоит не лучшим образом, отмечает Das Erste.

По словам эпидемиологов из Барселоны, очевидно, что положение скверное. Число заражений растёт, причём такими темпами, что остановить его имеющимися на данный момент средствами невозможно. Эксперты полагают, что вероятность новой, ещё более серьёзной волны заражений, весьма высока.

С четверга на пятницу в Испании сообщалось о более чем 3800 новых случаях заражений. Впрочем, и тестов стало проводиться намного больше, признаёт немецкий телеканал. При этом носителями вируса оказываются преимущественно молодые люди, как правило, с лёгким течением заболевания. Больницы в Мадриде устали от пациентов с коронавирусом, но ситуацию уже нельзя сравнить с тем, что было весной.

Но что Мадрид мог бы сделать, чтобы улучшить ситуацию? «Я думаю, Мадрид слишком быстро вернулся к нормальной жизни», — заметил министр регионального правительства. По его мнению, экономика, конечно, пострадала от трёх месяцев карантинных мер, но возвращение к работе предприятий всё-таки произошло слишком быстро. Теперь многое зависит от поведения населения.

Между тем, именно консервативное правительство Мадрида ранее настаивало на том, чтобы как можно скорее снять карантинные ограничения. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не подготовилось ко второй волне коронавируса: вместо того чтобы усиленно работать над стратегией и создавать необходимые ресурсы, оно пустило всё на самотёк.

Сейчас Мадриду не хватает так называемых «трейсеров», то есть, людей, которые бы отслеживали цепочки распространения инфекции. В какой-то момент региональные власти были вынуждены обратиться к университетам в поисках добровольцев, которые могли бы заняться этой работой. Возможно, теперь им на помощь придут специально обученные военнослужащие, отмечает немецкий телеканал.

Власти региона уже призывают жителей пострадавших районов по возможности оставаться дома и выходить на улицу только в исключительных случаях. Многие считают, что это только предварительный шаг перед новым закрытием на карантин. «Если это поможет обеспечить для всех безопасность, это хорошо. Но я думаю, что нельзя было допускать, чтобы всё зашло так далеко», — поделилась с репортёрами одна из местных жительниц.

Один из мужчин в очереди на бесплатное тестирование, напротив, выразил мнение, что Испания пойдёт ко дну, если будут снова введены правила изоляции: «Я не верю, что это произойдёт. Если это случится, то для отдельных районов. Многие люди просто не могут себе позволить оставаться дома. Если они здоровы и выполняют все правила, они должны идти на работу. Иначе Испания скоро станет мёртвой страной».

Власти Мадрида, по-видимому, оценивают ситуацию сходным образом: они хотят во что бы то ни стало избежать введения новых карантинных мер в регионе. Однако если показатели продолжат расти так же быстро, как до сих пор, в Мадриде снова могут появиться серьёзные ограничения, заключает Das Erste.