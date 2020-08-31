Обновленный внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу

31.08.2020, 8:53, Новости дня

Китайский бренд Hongqi рначал продажи на местном рынке нового флагманского внедорожника Hongqi HS7.

В свою очередь, за основу была взята легендарная модель Toyota Crown. Первое появление внедорожника состоялось в минувшем году, однако на тот период времени его продажи осуществлялись исключительно для государственных органов. По капотом обновленного внедорожника установлен 2-литровый турбированный двигатель на 252 л.с. мощности.

Внедорожник оснащен системой полного привода, а также 8-ступенчатым автоматом. Покупатели в дальнейшем смогут приобрети семиместную модификацию Hongqi HS7. В продаже оставят и прежнюю модель с 3-литровым двигателем на 338 л.с. мощности. Стоимость новинки в базовом исполнении составляет 275,8 тысяч юаней.