 

Обновленный внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу

31.08.2020, 8:53, Новости дня

Китайский бренд Hongqi рначал продажи на местном рынке нового флагманского внедорожника Hongqi HS7.

В свою очередь, за основу была взята легендарная модель Toyota Crown. Первое появление внедорожника состоялось в минувшем году, однако на тот период времени его продажи осуществлялись исключительно для государственных органов. По капотом обновленного внедорожника установлен 2-литровый турбированный двигатель на 252 л.с. мощности.

Внедорожник оснащен системой полного привода, а также 8-ступенчатым автоматом. Покупатели в дальнейшем смогут приобрети семиместную модификацию Hongqi HS7. В продаже оставят и прежнюю модель с 3-литровым двигателем на 338 л.с. мощности. Стоимость новинки в базовом исполнении составляет 275,8 тысяч юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Ивано-Франковской области обвалилась дорога, когда по ней проходила семья с детьми. Видео

24.06 / Без света из-за непогоды остались 120 населенных пунктов Украины

21.07 / У семерых хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

25.07 / В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

31.07 / Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

13.08 / Собчак указала на ошибку Лукашенко

20.08 / Авторы платформы подсчета голосов заявили, что Лукашенко не мог набрать 80%

31.07 / Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

07.08 / Минюст США подал иски против Коломойского

17.07 / Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска