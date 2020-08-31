Невролог Царёва рассказала, когда нужно опасаться ночных судорог

31.08.2020, 8:53, Разное

Непроизвольные сокращения мышц во сне могут стать предвестником болезни. Российский невролог Елена Царёва проинформировала, когда нужно опасаться ночных судорог.

Сомнолог Елена Царёва отметила, что в коротких судорогах, сопровождающих процесс засыпания, нет ничего сверхъестественного, это не болезнь и не нужно её лечить. Данное явление происходит, когда человек расслабился. Непроизвольные сокращения мышц (миоклония) встречаются практически у каждого второго. «Одна, две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияют», – подчеркнула кандидат медицинских наук.

Доктор пояснила, что миоклонию не стоит путать с синдромом беспокойных ног, когда ночью хочется встать и пройтись, что нередко приводит к бессоннице. Спровоцировать тревожный синдром может неправильное питание, таким людям необходимо ограничить употребление кофе, шоколада и энергетиков, и проблема будет решена, а вот если корректировка рациона не помогает и сокращения становятся многократными, необходимо обратиться за консультацией к специалистам, так как это уже предвестники неврологической патологии.