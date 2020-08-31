Ученые назвали основную причину воспалений кишечника

31.08.2020, 8:53, Разное

Ученые установили причину развития воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), от которого страдают от 6 до 8 млн человек на планете. Недуг может появиться из-за поврежденных Т-киллеров (клетки иммунной системы), результаты нового исследования были опубликованы порталом ScienceAlert.

По словам экспертов, здоровые Т-клетки обычно ликвидируют те клетки организма, внутрь которых попал паразит. Однако при сбое в иммунной системе, когда ее клетки начинают поражать важные для работы кишечника безопасные бактерии, что приводит к развитию ВЗК. При этом эффективного метода лечения до сих пор не существует, а нынешние методики могут помочь лишь 25% пациентам.

В списке наиболее распространенных ВЗК обычно указывают язвенный колит толстой кишки и болезнь Крона, от которой может пострадать весь пищеварительный тракт, когда запускается сверхактивный иммунитет. При наличии ВЗК наиболее часто наблюдаются регулярные болевые ощущения, хронические расстройства, учащенные акты дефекации, в стуле присутствует кровь и происходит беспричинная потеря веса.