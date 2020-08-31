Домашний арест: Как живет Михаил Ефремов в ожидании приговора

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31.08.2020, 8:53, Разное

Стало известно, как в условиях домашнего ареста живет актер Михаил Ефремов. В скором времени ему вынесут приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло на Смоленской площади в центре Москвы.
Михаилу Ефремову за содеянное грозит 12 лет лишения свободы. Под домашним арестом он пробыл порядка 80 дней, это приравнивается к 40 дням реального срока. Некоторые адвокаты и юристы считают, что актер получит 6-7 колонии-поселения. Там осужденные живут в специальном общежитии, которое зачастую находится за пределами города, днем заключенные работают. Еду, если имеются денежные средства, можно заказывать из различных заведений общественного питания. В колонии-поселении разрешается гулять на свежем воздухе, пока данное право у артиста отсутствует. Михаил Олегович открывает окно в своей комнате только поздно вечером.

Периодически Михаила Ефремова навещает старший сын Никита. Вместе они обсуждают новости, смотрят футбольные матчи. Ефремов-младший советует отцу, какие сериалы посмотреть, а тот, в свою очередь, делится рекомендациями книг.

Меню для актера составляется с учетом рекомендаций врача. Знаменитость ест запеченное мясо и овощные котлеты. Продукты для мужа на рынке закупает супруга.



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