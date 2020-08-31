 

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тыс.

31.08.2020, 8:50, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 2141 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 31 августа. 

Это несколько больше, чем накануне, когда было выявлено 2096 новых случаев. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481. 

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 121 215.

От коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, в том числе 30 – за последние сутки. Выздоровело 57 114 больных (+380 за сутки), 61 544 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187) и Ивано-Франковской (165) областях, меньше всего – в Донецкой (два) и Луганской (три).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3993;
Волынская область – 5471;
Днепропетровская область – 2349;
Донецкая область – 1418;
Житомирская область – 3302;
Закарпатская область – 7516;
Запорожская область – 1596;
Ивано-Франковская область – 9179;
Киев – 13 370;
Киевская область – 5669;
Кировоградская область – 814;
Луганская область – 315;
Львовская область – 14 510;
Николаевская область – 1252;
Одесская область – 7283;
Полтавская область – 789;
Ровенская область – 9182;
Сумская область – 1470;
Тернопольская область – 6014;
Харьковская область – 9076;
Херсонская область – 396;
Хмельницкая область – 2481;
Черкасская область – 1573;
Черновицкая область – 10 303;
Черниговская область – 1894.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,40 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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