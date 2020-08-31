В домах крымских татар в аннексированном Крыму снова проводятся обыски, задержан журналист Кадыров

31.08.2020, 8:50, Новости дня

Сегодня утром в аннексированном Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар в Нижнегорском, Советском районах Крыма и в Судаке. Об этом сообщает общественное объединение “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook.

В Нижнегорском районе обыск проводили в доме журналиста “Крымской солидарности”, корреспондента издания “Грани.ру” Айдера Кадырова. В его доме на этот момент находились супруга и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца.

В результате Кадырова задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе.

Также сообщается об обысках в доме активистов Энвера Топчи, Ридвана Умерова и сотрудника МЧС Айдера Аблякимова.

❗️ОБЫСКИ В КРЫМУ(ОБНОВЛЯЕТСЯ)UPD_2. 7:45 Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя.UPD_1…. Posted by Крымская солидарность on Pühapäev, 30. august 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.