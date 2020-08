Стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане

31.08.2020, 8:48, Новости дня

Бойцы запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщили СМИ со ссылкой на военные источники.

Издание New York Times отмечает, что более 10 ракет упали в конце июля в районе авиабазы Кэмп-Бастион в провинции Гильменд на юге Афганистана. Этой базой совместно пользуются американские и афганские военные. Также несколько снарядов примерно в конце августа были пущены по крупной американской базе Кэмп-Дуайер, расположенной в этой же провинции, передает РИА «Новости».

Командующий талибов, знакомый с этим регионом, заявил, что движение не совершало никаких ударов по базам. Он подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего. По словам одного из военных США, ракетные удары могла нанести одна из фракций талибов, которая выступает против соглашения. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

Один из военных источников издания уточнил, что талибы выпустили снаряды, находясь на расстоянии в несколько миль от баз, что сказалось на точности. После обстрела базы Кэмп-Дуайер, американские военные самолеты нанесли ответный удар по месту запуска ракет и уничтожили оставшиеся снаряды. Именно на эту базу, сообщили источники газеты, миссия США в Афганистане хочет перебросить войска из Кандагара.

Помимо предполагаемого обстрела, талибы, отмечают источники издания, продолжают нападать на военных Афганистана, а Соединенные Штаты провели несколько десятков авиаударов, чтобы помочь афганским военным. Также талибы, пишет газета, отказываются осудить запрещенную в РФ террористическую организацию «Аль-Каида» и разорвать все связи с этой группировкой, что предусмотрено соглашением. По данным Пентагона, среди талибов есть террористы «Аль-Каиды».

Напомним, в начале августа официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен до выборов президента США в ноябре.

Ранее New York Times утверждала, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». МИД РФ назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.