Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

31.08.2020, 8:48, Новости дня

Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, в частности, несоответствие ГОСТу по субпродуктам, говорится в сообщении Роскачества.

Предыдущее масштабное исследование колбасы «Докторская» проводилось в 2017 году. Теперь Роскачество по просьбам потребителей провело повторную проверку шести самых популярных торговых марок, чтобы оценить, как меняется качество ранее исследованных продуктов.

Эксперты проверили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и различных красителей и антибиотиков. Выяснилось, что производители устранили нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, но нашлись новые несоответствия обязательным требованиям.

«Испытания показали, что на российском рынке исследованная экспертами колбаса «Докторская» соответствует требованиям Технического регламента, и ее можно назвать безопасной», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Вместе с тем в колбасе одной из торговых марок эксперты обнаружили субпродукты, а именно – фрагменты слюнных желез. «Данный компонент выявляется в единичных полях зрения и срезах образца, содержание которых не предусмотрено ГОСТом (23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия»). Также продукция имеет кисловатый запах и выраженный кислый вкус, на разрезе – наличие множественных точечных вкраплений бледно-розового цвета», – указывает Роскачество.

Эксперты отмечают, что еще один производитель, к которому были претензии по содержанию антибиотиков и маркировке, устранил эти недостатки, но наличие влаги в упаковке и на разрезе продукта не позволило дотянуться до более высокого балла.

Продукция еще одного производителя больше не содержала ранее выявленного ДНК лошади и нарушений в маркировке, но из-за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов ей не удалось получить отличную оценку. Еще два участника испытаний устранили нарушения по маркировке; при этом один из них получил высший балл благодаря органолептическим свойствам, но недостатком стало содержание антибиотика.

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