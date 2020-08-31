 

Неудачный трюк каскадера на Урале попал на видео

31.08.2020, 8:48, Новости дня

В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца.

На кадрах, снятых одним из зрителей и размещенных в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в «ВКонтакте», можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца, передает РИА «Новости».

Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.

После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.

Ранее более десяти человек пострадали во время циркового трюка в США.



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