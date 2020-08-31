Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею

31.08.2020, 8:43, Разное

Житель Перми выиграл в лотерею почти 546 миллионов рублей. Эта сумма стала рекордной в истории розыгрышей “Гослото”.

Личность счастливчика пока не установлена. Известно лишь, что он приобрел в Сети билет тиража “4 из 20”. По его правилам участники должны выбрать по четыре числа в двух полях, в каждом из которых по 20 клеток. При угадывании всех чисел победитель получает главный приз, сообщает Ura.ru.