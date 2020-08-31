 

Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею

31.08.2020, 8:43, Разное

Житель Перми выиграл в лотерею почти 546 миллионов рублей. Эта сумма стала рекордной в истории розыгрышей “Гослото”.

Личность счастливчика пока не установлена. Известно лишь, что он приобрел в Сети билет тиража “4 из 20”. По его правилам участники должны выбрать по четыре числа в двух полях, в каждом из которых по 20 клеток. При угадывании всех чисел победитель получает главный приз, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Актер Дэннис Куэйд рассказал о 39-летней разнице в возрасте с молодой женой: “Мы не чувствуем времени”

25.07 / Мнение: Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

01.08 / Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

07.07 / В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов

29.06 / Мнение: Биолаборатории США в республиках бывшего СССР

04.08 / Провластное юродство как инструмент

09.07 / Ахеджакова вспомнила опасения мамы Ефремова, что ее сына посадят в тюрьму

22.07 / Армянская свадьба пела и плясала. На МКАД

31.07 / Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

24.08 / Белорусский перелом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска