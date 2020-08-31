Тихановская пообещала перевести белорусский язык на латиницу

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31.08.2020, 8:40, Разное

Светлана Тихановская во время интервью литовскому телеканалу LRT подробно рассказала о курсе реформ, ожидающему Белоруссию, после полной передачи власти ей.

Изменения затронут не только экономическую сферу, но и культурную. В частности, по словам политика, для ускоренной интеграции с Европой потребуется перевод белорусского языка на латиницу.

– Главное – это европейские стандарты. Возможно, многие белорусы, особенно старшего поколения, не готовы к этому, но в таких случаях нужно принимать радикальные меры и издавать соответствующие указы. Переход на евростандарты должен осуществляться не только в экономике, но и в образовании, и в культурной сфере. Мы переведём белорусский язык на латиницу, и не надо нам рассказывать о наших славянских корнях. Польский язык прекрасно её использует, белорусы тоже приучатся, — заявила Тихановская.

Для перевода белорусский язык на латинский алфавит Тихановская готова обратиться к кредиторам из МВФ. Посильную помощь в этом вопросе окажут и лингвисты из проевропейского крыла академии наук, у которых, по словам оппозиционерки, проект перехода на латиницу лежит с 1994 года. Своё соответствие получат даже несвойственные для английского буквы «Ы» и «Ў» (У краткое).

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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