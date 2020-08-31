Астронавт НАСА утверждает, что он видел «органическое, инопланетное» существо в грузовом отсеке космического челнока

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31.08.2020, 8:38, Разное

Астронавт НАСА Леланд Мелвин утверждает, что он видел то, что казалось «органическим, инопланетным» существом в грузовом отсеке космического челнока, и даже сообщил об этом наземному управлению.

Инженер НАСА Леланд Мелвин сделал поразительные заявления-приветствуемые охотниками за НЛО, во время дискуссии со Скоттом К. Ворингом из ежедневных наблюдений НЛО.

Астронавт НАСА и бывший футболист НФЛ признался, что видел предполагаемое существо в грузовом отсеке космического челнока «Атлантис», который вращался вокруг Земли.

Сразу же после того, как он заметил «существо», он и его коллеги-астронавты сообщили о наблюдении в НАСА, но эксперты космического агентства ответили, что наиболее вероятным объяснением или таинственными наблюдениями был лед, который откололся от Шаттла, и что именно движение плавающих осколков привлекло внимание астронавта, заставив его увидеть «органическое» существо.

Своеобразный разговор состоялся в Твиттере, где мистер Уоринг спросил: «Каково Ваше мнение о существовании разумной инопланетной жизни, живущей в нашей Солнечной системе? Вы когда-нибудь видели НЛО?»

Инженер НАСА ответил, что он видел что-то полупрозрачное, изогнутое, органическое, когда работал с коллегой Рэнди Бресником.

Он пошутил: «Я собирался сказать: Хьюстон, у нас проблема, но знаю, что все крутятся, когда эти слова произносятся с космического корабля».



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