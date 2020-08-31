Жуткая месть обиженной старушки

31.08.2020, 8:35, Разное

В округе Пендер Северной Каролины (США) в начале XIX века существовала богатая плантация, на которой работали рабы и однажды хозяин плантации решил, что одна из чернокожих рабынь-служанок, работавших в доме, стала слишком старой для работы…

Женщину эту звали Старая Джо и она была очень доброй и заботливой к семье своего хозяина. Она искренне помогала растить его детей, ухаживая за ними как за своими родными, которых у нее никогда не было. Поэтому хозяин дома, который не был стереотипно злым плантатором, решил, что старушке пора отдыхать.

Он приказал построить для нее специальный маленький домик на дворе, где стояли хижины рабов, поселить туда Старую Джо, а в сиделки для нее велел снять с работ на полях молодую рабыню по имени Сисси. Она должна была помогать Старой Джо и ухаживать за ней.

Старая Джо высоко оценила заботу своего хозяина, однако очень быстро она поняла, что молодая Сисси совсем не хочет ухаживать за ней. Более того, девушка оказалась злой и бесчувственной. Вместо того, чтобы помогать старушке, она просто слегка присматривала за ней и считала ее большой обузой.

Она приносила ей воду лишь когда Старая Джо многократно умоляла дать ей воды, а кормили старушку лишь теми объедками, что оставались после Сисси. Но хуже всего было то, что Старая Джо с трудом могла ходить и поэтому в основном все время лежала. А так как Сисси за ней не ухаживала, у старушки образовались пролежни.

Старушка пыталась пожаловаться хозяину на Сисси, но к тому моменту семья хозяина на время уехала с плантации и там остался лишь надзиратель за рабами. Она пыталась передать послание ему, но все оказалось тщетным, надзирателя подобное не волновало.

Другие рабы иногда заходили к Старой Джо, чтобы попытаться помочь ей, и каждый раз видели, как она страдает. Они также слышали как старушка проклинает Сисси, а однажды Старая Джо прямо сказала, что убила бы мерзавку, если бы была помоложе и могла ходить.

С тех пор она регулярно говорила это тем, кто заходил навестить ее. Но однажды ночью Старая Джо умерла и Сисси прибежала к надзирателю, чтобы сообщить это. Надзиратель велел ей пока молчать, а потом тайком похоронил тело Старой Джо, так как не хотел, чтобы другие рабы увидели, в каком истощенном состоянии была старушка.

Потом он велел Сисси наутро возвращаться на работу в поля, однако та отказалась и сказала, что дождется возвращения хозяина. Ей не хотелось снова идти работать, а хотелось жить одной в отдельной хижине.

Наутро надзиратель увидел, что Сисси не пришла на поле и пришел в ярость от ее неповиновения. Он пришел к бывшему домику Старой Джо и увидел, что дверь закрыта. Он начал стучаться и кричать, чтобы Сисси вышла в поле, иначе он ее накажет. Но в ответ была тишина.

Тогда надзиратель выбил дверь ногой, открыл ее и тут же в ужасе отступил. Прямо у порога лежала мертвая Сисси и на ее лице навсегда застыла гримаса ужаса. Ее пальцы были в крови, она царапала дверь изнутри, пытаясь выбраться, а все лицо было в синяках. От синяков глаза Сисси настолько опухли, что превратились в узкие щелочки.

Надзиратель не мог понять, что произошло, в хижине не было больше ничего подозрительного, в том числе следов взлома. И никто из других рабов еще не успел узнать о смерти Старой Джо.

Однако позже, когда правда вскрылась, другие рабы стали говорить, что это дух Старой Джо вернулся, чтобы выполнить свое желание и убить злую девушку.