 

Змея заползла в рот спящей россиянке

31.08.2020, 8:23, Разное

В дагестанском селе Леваши змея заползла в рот уснувшей около дерева женщине. Рептилию длиной более метра пришлось доставать врачам

Для этого понадобилась операция под наркозом. Чтобы достать пресмыкающегося, врачи использовали специальный шлаг. В процессе извлечения змеи одна из медсестер была настолько напугана, что отпрыгнула от операционного стола. О состоянии пострадавшей не сообщается, передает “Москва 24”.



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