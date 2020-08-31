Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

31.08.2020, 8:08, Новости дня

Минздрав дал рекомендации россиянам, как подготовить детей к началу нового учебного года и соблюдать меры профилактики коронавируса в школе.

«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в РФ возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения коронавирусом COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу», – сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.

Во-вторых, следует на собственном примере показывать детям их соблюдение: носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

Также важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики. Помимо этого, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости находиться в контакте с врачом.

«Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы», – пояснили в пресс-службе.

Для их профилактики необходимо делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания, снизив количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.

Ранее директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что Минпросвещения РФ не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.