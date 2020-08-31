 

УВЗ решил создать на базе «Арматы» новую БМПТ «Илья Муромец»

31.08.2020, 8:08, Новости дня

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) прорабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы «Армата», машина должна получить 57-мм пушки и будет называться, например, «Илья Муромец», сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу «Армата» в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», – передает ТАСС слова Потапова.

Он добавил, что название «Терминатор», которое было присвоено предыдущей версии БМПТ на базе танка Т-72, имеет иностранное звучание, название новой машины будет русифицировано. «Единственное, что уже сильно приросло название «Терминатор». Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», – сообщил гендиректор УВЗ.

Напомним, в декабре 2018 года военно-дипломатический источник сообщил, что РФ поставит в одну из стран Африки несколько сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». 



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