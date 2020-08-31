 

Мнение: Переговоров с оппозицией не будет

31.08.2020, 7:55, Разное

Для тех, кому не хватало фото Лукашенко с автоматом.
Сегодня Батька с автоматом и в бронике разгуливал у Дворца Независимости.


Снайперы на крыше дворца.


Помимо БМП-2 в центре Минска появились БТР-80.


Ближе к вечеру в Минске пошел дождь, который несколько охладил страсти.

В силу того, что с численностью у протестующих сегодня не важно, особый упор делает на удобные ракурсы снизу.
На видео сверху все куда как менее радужно для оппозиции.

Поэтому не стоит удивляться, что Лукашенко чувствует себя все более уверенно.

Плюс еще вот такие штуки задействовали.


К Стеле также не пускали.

Плюс в видео ниже (во второй половине), сегодняшние задержания в Минске. У змагаров в числе прочего отобрали один из больших флагов, которые они таскали.

Драка сотрудников МВД с "мирными протестующими".

Вышедший к протестующим помощник Лукашенко заявил, что никаких переговоров с оппозицией не будет.

Видео общения Николая Латышенка с оппозиционерами.

Источник: Colonel Cassad



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