Ангарская из Comedy Woman заменила Бабкину в «Модном приговоре»

31.08.2020, 7:53, Разное

В программе «Модный приговор» в качестве нового эксперта выступила участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская. Она временно заменяет российскую певицу Надежду Бабкину, поскольку у нее начались гастроли.

На данный момент Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня» принимают участие в концертном туре. Поэтому уже 31 августа на Первом канале выйдет выпуск «Модного приговора» с новым экспертом Надеждой Ангарской. Поклонники передачи отметили, что помимо имен у двух Надежд много общих черт.

Ранее в «Модном приговоре» уже происходили замены. Так, пока ведущий передачи Александр Васильев лечился от коронавируса, его временно замещали Дмитрий Дибров и Валдис Пельш.