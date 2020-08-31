В Испании найден эффективный способ борьбы с неизлечимым раком

31.08.2020, 7:53, Разное

В Испании исследователи нашли эффективный способ борьбы с неизлечимым раком. Они обнаружили некодирующую молекулу РНК, помогающие зараженным клеткам не только размножаться, но и скрываться от иммунитета. Результаты исследования помогут сделать лучше иммунотерапию, которая на сегодняшний день является успешной только для 20% онкобольных, имеющих опухоль легких.

Специалисты из Университета Наварры провели анализ нескольких тысяч злокачественных опухолей. Они обнаружили, что во многих раковых клетках присутствуют дополнительные копии гена, кодирующего длинную РНК (ALAL-1). Она была связана с поражением легких.

Установлено, что зараженные клетки производили больше РНК ALAL-1, нежели обычно. Падение ее уровня способствует уменьшению пролиферации раковых клеток, в результате чего рост новообразование замедляется.