Пелагея и Полина Гагарина в шутку создали музыкальную группу «ПоПо»

31.08.2020, 7:53, Разное

Выступавшие в Светлогорске российские певицы Пелагея и Полина Гагарина захотели создать музыкальную группу и даже придумали для нее название. Однако все это было шуткой дуэта, принимавшего участие в юмористическом шоу.

Исполнительницы в рамках совместного проекта создали ролик. В нем они заявили о скором появлении на отечественной эстраде поп-группы под названием «ПоПо». Но в итоге все это оказалось шуткой Пелагеи и Полины Гагариной.

Фанатам певиц их чувство юмора пришлось по душе. Более того, они рассчитывают, что шутка станет реальностью, поскольку эта идея им понравилась. Некоторые пользователи Сети отметили, что исполнительницы во многом похожи друг на друга. Обе они принимали участие в музыкальных шоу в качестве наставниц, развелись с мужьями и даже волосы их практически одинаковые.