 

Пелагея и Полина Гагарина в шутку создали музыкальную группу «ПоПо»

31.08.2020, 7:53, Разное

Выступавшие в Светлогорске российские певицы Пелагея и Полина Гагарина захотели создать музыкальную группу и даже придумали для нее название. Однако все это было шуткой дуэта, принимавшего участие в юмористическом шоу.
Исполнительницы в рамках совместного проекта создали ролик. В нем они заявили о скором появлении на отечественной эстраде поп-группы под названием «ПоПо». Но в итоге все это оказалось шуткой Пелагеи и Полины Гагариной.

Фанатам певиц их чувство юмора пришлось по душе. Более того, они рассчитывают, что шутка станет реальностью, поскольку эта идея им понравилась. Некоторые пользователи Сети отметили, что исполнительницы во многом похожи друг на друга. Обе они принимали участие в музыкальных шоу в качестве наставниц, развелись с мужьями и даже волосы их практически одинаковые.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Мнение: Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка

14.08 / Мнение: Письмо: “Здоровья малышке и родителям”

04.07 / Мнение: Ефремов за рулем не был: Тогда хватит покрывать “друга” – точнее, подругу

17.08 / Мнение: О начале российского вторжения (в Белоруссию)

02.07 / В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

14.07 / Мнение: Письмо: “Флешбэки из детства”

25.07 / Компания Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

30.08 / «Сколько людей расстреляли вы за это время?»

10.07 / Мнение: Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

08.07 / Звезда “Мстителей” Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска