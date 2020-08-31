For Belarus
31.08.2020, 7:50, Разное
Музыканты — протестующей Беларуси
Независимые музыканты России, Германии, Польши, Австрии, Канады, Швеции, Украины и других стран выпустили альбом в поддержку протестующей Беларуси. Он так и называется — For Belarus. Всего 21 трек.
Стили самые разные — от техно и рэпа до кавера на «Перемены» «Кино», который записала белорусская группа Super Besse.
Самый известный из российских участников — группа «АИГЕЛ» с песней «Царапки»:
Уполномоченные органы,
Следственные органы,
Органы правопорядка —
Отвечай за мои царапки.
В аннотации к альбому говорится:
«Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь».
Все деньги, вырученные от продажи альбома, будут перечислены в Belarus Solidarity Foundation, Фонд поддержки белорусов, пострадавших от политических репрессий.
Скачать альбом и перевести деньги по системе Pay What You Want (кто сколько хочет) можно здесь.
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет