История очевидца: «Ко мне в лифт зашел человек с черными глазами»

31.08.2020, 7:38, Разное

Странный черноглазый мужчина зашел в лифт к сотруднику учреждения, который возвращался домой после того, как до 12 часов ночи работал с важными документами. В здание уже не должно было быть никого.

Эта история была на днях опубликована на паранормальном сайте Anomalien.com. Автор истории – непосредственный очевидец, с которым она произошла.

«Это случилось 2 сентября 2000 года, когда мне пришлось задержаться на работе допоздна, это одна из функций руководителя. Мой офис был на пятом этаже и было уже около 12 часов ночи.

Насколько мне известно, я был тогда единственным сотрудником на все эти пять этажей, кроме Бена, нашего банкира, который был со мной на 5 этаже, и охранника Стэна.

Закончив работу с файлами, я реши, что пора мне домой. Я попрощался со Стэном и направился в холл к лифту. Затем я нажал на кнопку уровня В2, так как уровни В это наши автостоянки.

Когда я начал спускаться вниз, замигала кнопка 2 этажа, кто-то оттуда вызвал себе лифт. Я уже тогда подумал, что это очень странно, так как я полагал, что в здании больше никого не осталось, кроме нас троих, как я упоминал выше. Тем ни менее, доехав до 2 этажа, лифт остановился и внутрь вошел высокий мужчина с короткими черными волосами.

Первое, что я сделал, это открыл рот, чтобы спросить его, из какого он отдела и кто дал ему разрешение на работу так поздно, но когда я посмотрел в его глаза, они были совершенно черными: лишь огромные зрачки на весь глаз.

При этом я даже не испугался, а подумал, что у человека какая-то болезнь с глазами, что он может быть инвалид. И тут он спросил меня, куда я собрался. Я ответил "Домой". Он на это задал странный вопрос "Почему?" и я хмыкнул и сказал, что хочу спать и хочу увидеть свою жену. А затем он очень тихо пробормотал, словно говорил сам с собой "Должно быть очень хорошо иметь дом".

Я подумал, что это просто разговорчивый и добродушный человек, но когда мы доехали до уровня В1, я понял, что когда тот вошел в лифт, он не нажимал кнопку этажа, на который едет. Поэтому я спросил его "Где ты выходишь?", на что он довольно сердито глянул на меня своими странными глазами и сказал "Нигде".

Чувствуя себя раздраженным его непонятным резким ответом, я ощутил облегчение, когда лифт наконец приехал на уровень В2. Когда я вышел и пошел к своей машине, которая стояла примерно в 10 метрах от подъемника, я заметил, что тот человек так и остался стоять в открытом лифте. Он вообще не двигался.

Он просто стоял там и смотрел на меня, как я иду. Поэтому я заволновался, я подумал, что может быть этот человек является каким-то извращенцем, так что оставшееся расстояние до своей машины я преодолел почти бегом. Когда я повернулся к лифту снова, я увидел на индикаторах, что он едет на самый верхний чердачный этаж.

Почувствовав некоторое облегчение, я сел в свою машину и выехал из парковочного уровня. А теперь самое интересное. Когда я поехал по улице, все фонари были почему-то выключены – и это у нас в Сиднее! (Австралия). А потом я свернул и внезапно увидел, что дорогу передо мной переходит тот же самый черноглазый мужчина!

Нет нужды говорить, что домой я поехал так быстро, как мог, по пути нарушив, вероятно, не менее пяти правил дорожного движения. Как он мог покинуть здание и опередить меня, когда у него не было машины и он ехал на верхний этаж?

И еще более странный момент. Позже, когда я просматривал видеозаписи с камер наблюдения, выяснилось, что нигде на записях этого человека не видно и в лифте тогда я словно ехал совсем один.

По сей день я не могу понять, с чем столкнулся. Была ли это галлюцинация от усталости или некая темная сущность».