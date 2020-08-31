 

Великобритания отправила истребители сопровождать авиалайнер, двое пассажиров которого затем были задержаны

31.08.2020, 7:08, Новости дня

Британская полиция по закону о терроризме задержала двух пассажиров самолета, который из-за «угрозы» на борту сопровождали истребители, сообщают правоохранители.

Издание Daily Mail сообщало, что два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над пригородом Лондона из-за «потенциальной угрозы» на борту. Лайнер компании Lauda, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены «подозрительные предметы».

– Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с терроризмом … сегодня вечером (в воскресенье) задержали двоих мужчин в соответствии с добавлением 7 к Закону о терроризме (2000 года), – передает Sky News заявление полиции графства Эссекс.

Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Кувейта и 48-летнего выходца из Италии. В полиции подчеркнули, что следствие продолжается.

По информации СМИ, истребители поднялись на перехват самолета компании Lauda, которая является «дочкой» Ryanair, летевшего из австрийской Вены. Оба истребителя несколько раз облетали аэропорт прежде чем лайнер смог сесть.

Напомним, в январе 2019 года несколько залов парижского аэропорта Орли эвакуировали из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки, которое оказалось туфлями с подсветкой.



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