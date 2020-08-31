 

В доме Николая Баскова поселилась женщина

31.08.2020, 6:53, Разное

Российский певец Николай Басков признался, что в его доме появилась женщина. В программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!» музыкант решил рассказать о «няне для кошки», к услугам которой он обратился, чтобы та ухаживала за его домашним животным.
Артист хотел сделать подарок маме. Для этого он приобрел за 100 000 рублей шотландскую вислоухую кошку Шанель. Через некоторое время Николай Басков понял, что не может расстаться с животным, а потому оставил его у себя. Однако из-за чрезмерной занятости артист решил нанять «няню для кошки», чтобы домашний зверь был под регулярным присмотром.

Нанятая Басковым помощница живет в гостевой спальне. Она не только ухаживает за Шанель, но и ведет домашнее хозяйство. Певец отметил, что «няня» ежедневно отправляет ему фотоотчеты, демонстрирующие состояние кошки и то, как она питается. В будущем артист намерен приобрести для кошки ошейник с бриллиантами, чтобы ходить с ней на светские мероприятия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Личное: Виновата сама

29.06 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 719 зараженных

25.08 / Мнение: И где же тут логика, у украинского правительства?

07.07 / Геенна огненная

08.07 / Переболевшие коронавирусом больные рассказали о симптомах после выписки

24.06 / Знакомство с родителями: Николь Шерзингер и ее бойфренд Том Эванс улетели в Португалию для встречи с его семьей

01.07 / Древние люди не ели мясо

20.08 / Мнение: Навальный в реанимации – отравление психодислептиком

19.08 / Ненадежный партнер? Что думает Путин о раскритиковавшем Россию Лукашенко

29.07 / Путин обратился к россиянам в ходе совещания по коронавирусу: Поводов расслабляться нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска