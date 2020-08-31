В доме Николая Баскова поселилась женщина

31.08.2020, 6:53, Разное

Российский певец Николай Басков признался, что в его доме появилась женщина. В программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!» музыкант решил рассказать о «няне для кошки», к услугам которой он обратился, чтобы та ухаживала за его домашним животным.

Артист хотел сделать подарок маме. Для этого он приобрел за 100 000 рублей шотландскую вислоухую кошку Шанель. Через некоторое время Николай Басков понял, что не может расстаться с животным, а потому оставил его у себя. Однако из-за чрезмерной занятости артист решил нанять «няню для кошки», чтобы домашний зверь был под регулярным присмотром.

Нанятая Басковым помощница живет в гостевой спальне. Она не только ухаживает за Шанель, но и ведет домашнее хозяйство. Певец отметил, что «няня» ежедневно отправляет ему фотоотчеты, демонстрирующие состояние кошки и то, как она питается. В будущем артист намерен приобрести для кошки ошейник с бриллиантами, чтобы ходить с ней на светские мероприятия.