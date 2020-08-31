Мнение: Перспективы протестов в Белоруссии

31.08.2020, 6:35, Разное



"Весь Минск" на пике протестов (до дождя) теперь выглядит так.

Неудача с немедленным свержением Лукашенко вскоре после выборов президента вынудила организаторов Беломайдана перевести процесс в русло длительной осады белорусской власти в расчете на то, что со временем получится радикально повысить массовость протестов, привлечь на свою сторону часть силовиков и добиться полноценной забастовки.

На текущий момент линия оппозиции и ее спонсоров из-за рубежа заключается в том, чтобы:

Поддерживать систематичность протестов (хотя бы по выходным дням) при сохранении их массовости и достойной медийной картинки с сопутствующим давлением на представителей силовых структур Белоруссии, которые на данный момент связаны, прежде всего, с психологическим давлением на сотрудников МВД Белоруссии и требованиями отставки главы МВД Караева.

Реорганизовать руководящие оппозиционные структуры на территории Белоруссии и за ее пределами для более эффективных атак на режим Лукашенко и его силовые структуры. Акцент на ненасильственном захвате власти должен замедлить процесс ареста лидеров оппозиции или нейтрализации деятельности оппозиции на территории Белоруссии.

Аккумулировать легальную внешнюю политическую, дипломатическую и информационную поддержку для оказания давления на Лукашенко. Здесь оппозиции и ее спонсорам приходится сталкиваться с тем, что в США и Европе понимают, что если слишком сильно давить на Лукашенко, то это лишь ускорит его движение в сторону Москвы, поэтому, несмотря на трескучую риторику в СМИ, давление на Лукашенко остается дозированным, а Тихановскую так и не признали белорусским Гуайдо.

Увеличение финансирования забастовочных мероприятий, дабы сделать забастовки более массовыми и болезненными для белорусской экономики и жизненного уровня простых жителей Белоруссии. Как показывает практика, без финансирования организованных оппозицией стачечных комитетов даже локальные забастовки оказались весьма проблематичны, а угроза локаута отнюдь не способствует переходу колеблющихся на сторону оппозиции.

Поиски предателей внутри структуры белорусской власти, которые, перейдя на сторону оппозиции, смогут эффективно блокировать работу госаппарата и силовых структур для вызова паралича государственного управления.

Ключевым вопросом для упрочнения власти Лукашенко будет поддержка со стороны России. Тесные контакты с Путиным, получением финансовой помощи, а также анонс возможности получения помощи по силовой линии позволяют Лукашенко избегать международной изоляции, которую попытались выстроить в рамках инфраструктуры Беломайдана. Официальный Кремль уже ясно дал понять, что признает легитимность Лукашенко и окажет ему определенную поддержку (разумеется, не бесплатно), хотя некоторые круги в Москве и пытались разыгрывать сценарий с поддержкой свержения режима Лукашенко (что можно было заметить по поведению некоторых российских СМИ, фактически поддерживавших лозунги и риторику Беломайдана, причем как оппозиционных, так и лоялистских). Тем не менее, выбор был сделан в пользу поддержки Лукашенко. Это обуславливает ближайшие ходы белорусской власти, которая сейчас действует более уверенно, чувствуя наличие реальной, а не декларативной поддержки.

Повышение лояльности государственного аппарата и силовых структур, чистка колеблющихся и прогибающихся под давлением (см. отставку посла в Словакии и главы администрации Гродно).

Аккумулирование собственных сторонников для митинговой активности, для создания системной контркартинки, что требует не только усилий государственного аппарата, но и более активной работы информационных систем (которые на текущем этапе функционируют при помощи российских специалистов).

Давление на организационные структуры оппозиции на территории Белоруссии, дабы затруднить реализацию мер, направленных на повышение численности протестов и активизацию забастовок на государственных предприятиях. Аресты и юридическое преследование, как один из инструментов для давления на членов Координационного Совета Оппозиции, будут применяться точечно.

Активизация выявления каналов внешнего финансирования протестов с территории стран НАТО и Украины, а также поиск непосредственных организаторов протестов на местах для разрушения инфраструктуры поддержки протестов.

Информационные и силовые мероприятия будут направлены на непосредственное снижение численности митингов оппозиции в крупных городах, дабы сформировать информационный тренд, связанный со снижением протестной активности и убеждением самих оппозиционеров, что протест выдыхается.

Соответственно, если не произойдет взрывной радикализации протестов (см. сценарий «неизвестные снайперы) или масштабного внутреннего предательства в окружении Лукашенко, то ближайшие недели мы будем наблюдать нарастание давления силовых структур Белоруссии на организационные структуры оппозиции с параллельным ростом внешнего давления на Лукашенко. Внутри Белоруссии стороны будут соревноваться в численности митингов и яркости медиа-картинок, а также вести борьбу за умы рабочих на предприятиях, которую пока что выигрывает Лукашенко. Тем не менее, оппозиция не отказалась от идеи общенациональной забастовки, и попытки раскачать ситуацию на производстве будут предприниматься и далее, возможно, с задействованием более серьезных финансовых ресурсов.

Затягивание этих процессов объективно выгодно Лукашенко, так как по такому сценарию выдохлись протесты «желтых жилетов» во Франции или «марши миллионов» в Москве 2012-го года. С другой стороны, продолжающееся противостояния будет объективно ухудшать социально-экономическую ситуацию в Белоруссии, что в долгосрочной перспективе может сыграть против Лукашенко, особенно, если он не сможет донести до масс, что это вина оппозиции, а не действующего правительства.

На фоне этих растянутых во времени протестов мы увидим активизацию переговоров России и Белоруссии по Союзному Государству, и практически наверняка мы увидим определенный прогресс в вопросах подписания документов об интеграции. Анонсированный визит Лукашенко в Москву – предвестник публичного обсуждения более тесной интеграции, которой, скорее всего, будет предшествовать некая конституционная реформа, которая, с одной стороны, проложит дорогу более тесной интеграции в рамках Союзного Государства, а с другой стороны, позволит Лукашенко трансформировать систему власти и за счет этого снизить протестный потенциал в обществе, так как существенная часть протестующих хочет хотя бы некоторых изменений, которые Лукашенко потенциально может обеспечить в рамках контролируемой конституционной реформы.

Многовекторную политику Белоруссии теперь будет проводить значительно сложнее, а это неизбежно повлечет за собой структурные трансформации белорусской экономики, особенно в вопросах экономического транзита и экспортно-импортных операций. Чем сильнее будет давление на Лукашенко с Запада, тем интенсивнее будут развиваться эти процессы. Уже сейчас очевидно, что откатить ситуацию к состоянию до августа 2020-го года Белоруссии уже не получится, а значит последствия идущих протестов уже принесли стратегические результаты, правда, не совсем те, на которые рассчитывали их инициаторы. Пока что из внешних игроков более прочих выиграла Россия, которая теперь может вести переговоры об интеграции с Лукашенко в условиях, когда его позиции на Западе и внутри Белоруссии ослаблены.

На Западе это понимают, поэтому пытаются дозировать давление на Лукашенко, чтобы оставить для него возможность сохранять пространство для маневров в отношениях с Москвой. Но предстоящие репрессии против оппозиции будут еще плотнее захлопывать для официального Минска возможность поддерживать нормальные отношения со странами НАТО, а также ухудшать отношения с Польшей, Литвой и Украиной, что также выгодно Москве. В какой-то мере Москва может расценивать протестующих в Минске как полезных дурачков, но только в том случае, если оппозиция не аккумулирует достаточно средств для свержения Лукашенко. В этом случае последствия свержения Лукашенко могут многократно перекрыть текущие выгоды России.

Поэтому ситуация в целом до сих пор носит неопределенный характер и может закончиться для основных игроков разными результатам.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/belorussiya/perspektivy-protestov-v-belorussii/ – цинк

До кучи.

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