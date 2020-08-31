 

Макс Фадеев назвал «сатанинской пляской» судебный процесс с Ефремовым

31.08.2020, 5:53, Разное

Российский продюсер Макс Фадеев сравнил судебный процесс с Михаилом Ефремовым и его защитником с «сатанинской пляской». Музыкального деятеля ужасает не только поведение адвоката, но и актера, который якобы отсутствовал в машине во время ДТП.
По словам Макса Фадеева, его поведение после аварии, в которой погиб человек, «омерзительное». При этом своего коллегу поддержал Иосиф Пригожин. Супруг Валерии отметил, что происходящее дело находится за гранью, а адвокат не защищает артиста, а скорее позорит на всю страну, заявляя, что Михаил Ефремов невиновен.

Смертельное ДТП, в котором пьяный Михаил Ефремов врезался в мини-фургон скончавшегося водителя, произошел 8 июня в центре Москвы. Защитником актера выступил Эльман Пашаев. В суде он намерен воспользоваться видео, снятым камерами наблюдения, чтобы «разнести оппонентов в суде». Ранее адвокат утверждал, что нашел в деле «несостыковки», а все улики он назвал «постановкой низкого уровня».



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