 

Мнение: Образное ощущение свободы

31.08.2020, 5:10, Разное

Мародерство поражает самую суть собственности, белизны и полиции. Оно дает людям образное ощущение свободы и удовольствия и помогает им представить себе мир, который мог бы существовать.
Бунты и грабежи воспринимаются как своего рода радостное освобождение
Судя по всему, существует целая книга, рассказывающая людям о радостях грабежей и о том, как, зачем и когда это делать.
Ирония в том, что люди платят деньги, чтобы научиться не чувствовать себя виноватым из-за кражи. Эта мысль доставляет мне удовольствие.

(с) https://twitter.com/BBCPropaganda

Взгляни на мародера и увидишь мимолетную красоту исчезающего мира.

Источник: Colonel Cassad



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