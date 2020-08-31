Мнение: Образное ощущение свободы
31.08.2020, 5:10, Разное
Мародерство поражает самую суть собственности, белизны и полиции. Оно дает людям образное ощущение свободы и удовольствия и помогает им представить себе мир, который мог бы существовать.
Бунты и грабежи воспринимаются как своего рода радостное освобождение
Судя по всему, существует целая книга, рассказывающая людям о радостях грабежей и о том, как, зачем и когда это делать.
Ирония в том, что люди платят деньги, чтобы научиться не чувствовать себя виноватым из-за кражи. Эта мысль доставляет мне удовольствие.
(с) https://twitter.com/BBCPropaganda
Взгляни на мародера и увидишь мимолетную красоту исчезающего мира.
Источник: Colonel Cassad
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