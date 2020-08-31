Мнение: Образное ощущение свободы

31.08.2020, 5:10, Разное

Мародерство поражает самую суть собственности, белизны и полиции. Оно дает людям образное ощущение свободы и удовольствия и помогает им представить себе мир, который мог бы существовать.

Бунты и грабежи воспринимаются как своего рода радостное освобождение

Судя по всему, существует целая книга, рассказывающая людям о радостях грабежей и о том, как, зачем и когда это делать.

Ирония в том, что люди платят деньги, чтобы научиться не чувствовать себя виноватым из-за кражи. Эта мысль доставляет мне удовольствие.

(с) https://twitter.com/BBCPropaganda

Взгляни на мародера и увидишь мимолетную красоту исчезающего мира.