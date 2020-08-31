В Москве напали на экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова

31.08.2020, 5:08, Разное

На экс-фигуранта «московского дела», ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и внештатного корреспондента «Новой газеты» Егора Жукова этой ночью напали и избили у подъезда его дома в столице. Об этом «Новой» сказал отец Егора Сергей Жуков.

Фото: команда Жукова

«Нападение произошло на улице Ращупкина, — рассказал «Новой» отец Егора. — На него напали несколько человек, когда он шел домой. Телефон у него не отобрали, просто сильно избили. Сейчас он в ОВД «Можайское», туда же едут врачи. Мы в момент нападения находились за городом, сейчас тоже выезжаем в отделение».

Команда Жукова добавила, что на внештатного корреспондента «Новой» напали «двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах».

Это уже второе нападение на Жукова. 25 июля на него также напали у подъезда его дома, однако он сообщил, что ему удалось скрыться.

«Благо я успел скрыться от "титушек", и никаких серьезных травм они мне нанести не успели», — сказал тогда Жуков. Нападавших было двое.

Отметим, 30 августа Жуков сообщил, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия». Он успел оплатить обучение, однако через полтора часа после сообщения о том, что договор с вузом заключен, ему пришло второе письмо, где сообщалось о расторжении договора.

Жуков отметил, что сотрудница приемной комиссии вуза на условиях анонимности сказала ему, что договор расторгли «по указке сверху». Впоследствии НИУ ВШЭ объявила о закрытии профиль «Искусство кино».

Напомним, экс-фигурант «московского дела» был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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Затем дело о массовых беспорядках было переквалифицировано на призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной послужили видеоролики, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах.

В декабре прошлого года его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Жуков свою вину не признал. Кунцевский суд Москвы также постановил уничтожить фигурку лягушек, которую Жуков ставил на стол во время роликов, и желтый флаг с изображением змеи черного цвета. Мосгорсуд впоследствии постановил вернуть ему фигурку и флаг, однако приговор не отменил.