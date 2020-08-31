 

Марш равенства в Одессе закончился задержаниями. Двое полицейских пострадали

31.08.2020, 4:50, Новости дня

После драки между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами на Марше равенства 30 августа в Приморский отдел полиции Одессы доставили 16 человек, пострадали двое полицейских.

Группа противников ЛГБТ распылила газ и забросала участников марша яйцами, сообщили полицейские. Сейчас со всех нарушителей порядка в территориальном отделе полиции собирают объяснения.

В полиции уточнили, что составят протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Около полусотни представителей организации “Традиция и порядок” сегодня собрались на Приморском бульваре у места шествия Марша равенства. Активисты говорили, что пришли просто выразить свою позицию, “без провокаций и экстремизма”.

Вскоре возле Думской площади началась потасовка. Участников марша “За семейные ценности” полиция взяла в кольцо. Местное издание “Думская” отмечает, что драку устроили из-за того, что противники марша оскорбляли ЛГБТ-активистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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