Стрелковая ассоциация США выступила против Байдена

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31.08.2020, 4:48, Новости дня

В случае победы Джо Байдена на выборах президента США под угрозой окажется право на ношение оружия, сообщила Национальная стрелковая ассоциация США.

Ассоциации заявила, что он «уничтожит вторую поправку» к конституции США, в результате чего «Америка станет неузнаваемой».

Байден выступал против Стрелковой ассоциации, он представил план, который включает запрет на владение боевым огнестрельным оружием, передает РИА «Новости».

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



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