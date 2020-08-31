Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии перешли в активную фазу

31.08.2020, 4:08, Новости дня

Комплексные тактические учения на Гродненском направлении у государственной границы перешли в активную фазу, сообщило минобороны Белоруссии.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Гулевич сообщил, что отрабатываются подготовка и ведение специальных и оборонительных действий «не только на территории полигона Гожский, но и на незнакомой местности – на территории полей, лесов». Отмечается, что военные «занимают оборону так, как они будут занимать ее в ходе боевых действий».

«Учитывая масштаб проведения учения, сводная группировка войск занимает оборону до 50 км по фронту», – приводит его слова ТАСС.

Учения в первый день проводились непосредственно вблизи границы, позднее переместились к переправе через Неман. Поставленные задачи успешно выполняются, сообщило военное ведомство.

Учения начались 28 августа.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки планируют отторгнуть Гродненскую область.