Мнение: О смертельно опасной ошибке Владимира Путина

31.08.2020, 4:00, Разное

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! ©

Нет, не так. Все знают, что в политике ошибка – хуже преступления. Цена её колоссальна, причём отнюдь не только для того, кто ошибся. Последствия, как правило тяжелейшие, приходится разгребать даже тем, кто за именно этого #политика не голосовал ни разу в жизни. Просто по закону подлости.

Именно такая ошибка с далеко идущими последствиями, похоже, совершается именно сейчас, у всех на глазах.

Российский президент Владимир #Путин в очередной раз позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. По официальной версии, чтобы подтвердить «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям». Главы государств условились «в ближайшие недели» провести встречу в Москве.

Иначе говоря, Владимир Путин вписался за Александра #Лукашенко, что называется, по полной программе. Невзирая ни на официальную позицию Запада, ни на мнение белорусов и, тем более, россиян. По всей видимости, нынешний хозяин Кремля куёт железо пока горячо и прогибает своего визави на интеграцию без дураков и по полной программе. Те, кто приветствуют территориальное расширение todo modo, пожалуй, скажут #ачотакова.

Для остальных пояснения ниже.

Поддержка Лукашенко президентом Путиным – тактическая и стратегическая ошибка, как её ни разбирай. Непонятно, каким образом это может способствовать российским интересам что в краткосрочной, что в среднесрочной перспективе. Более того, даже если определять интересы Кремля очень узко – как удержание власти в России, непонятно, зачем поддерживать дополнительный источник нестабильности.

Ключевой элемент ошибки – это поддержка Александра Лукашенко лично. То, что мы видели 9 августа и видим на продолжающихся сейчас протестах – это подтверждение высокой однородности отвержения Лукашенко в белорусском обществе. Большинство диктаторов мира имели хоть какую-то «базу» – этническую, социальную, региональную, поддержка внутри которой сохранялась даже когда популярность в обществе в целом падала. У белорусского президента наблюдается феноменальная однородность отторжения – против него проголосовали и протестуют города и посёлки всех типов, сотрудники всех видов предприятий, люди всех возрастов. И перспективы восстановления общественной поддержки нет.

Конечно, «последний диктатор Европы» может сейчас арестовать тысячи, выдавить из страны десятки тысяч, и запугать сотни тысяч людей. Однако он никак не может запугать людей так, чтобы они при этом хоть сколько-то хорошо работали на благо белорусской экономики. Информационный бизнес продолжит бегство, а крупные предприятия останутся проблемой: поддержка Л.А.Г. среди рабочих так же низка как среди бизнесменов. Экономику Беларуси ждут годы снижения уровня жизни.

Российская поддержка белорусского правителя, потерявшего легитимность, означает, что Беларусь превращается во «второй Донбасс», только более крупный. Александр Лукашенко и узкий круг верных ему чиновников держатся за власть с помощью репрессий, экономика разрушается, помощь со стороны России, военная и материальная становится с каждым годом всё более важной для поддержания Status Quo. Про этот сценарий трудно говорить, потому что он очень неприятен. Но есть другой – аналогия с Николасом Мадуро, контролирующим небольшую часть жизни Венесуэлы. Однако у Беларуси почти нет своей нефти, и её придётся всю целиком кормить России.

Единственное, чем поддержка Путина помогает Лукашенко – это сигнал белорусской «элите», чтобы она не раскалывалась. Но непонятно, чем это хорошо России. В частности, это мешает установлению отношений с лидерами оппозиции и поиску новых контактов в элите для помощи в транзите. Отчего в итоге Россия проиграет.

Есть и ещё один признак, чем смертельно опасна эта #ошибка Владимира Путина

Основной причиной происходящего в российско-белорусских отношениях является дисфункция – низкий профессиональный уровень тех, кто отвечают за безопасность и за международные отношения. Нынешний «застой» коснулся органов государственного управления в полной мере. Руководители ФСБ, МИДа и т.п. возглавляют их уже много лет. Их представления о природе происходящего, что в Хабаровске, что в Минске, серьёзно устарели. Попыткb осмыслить белорусский #протест в привычных терминах – «насильственный захват власти», «происки Запада» и т.п. приводят к ложному представлению и, соответственно, к неадекватной реакции.

Как минимум один из результатов неадекватного восприятия российским руководством природы происходящего в соседней стране – это то, что в Кремле видят риски не там, и не так. Если под «риском революции» понимать аналог белорусских событий, то он сегодня не силён: общественное отношение к Путину в России гораздо менее отрицательное, и гораздо более разнообразное, чем в Беларуси к Лукашенко. Но этот очевидный факт, похоже, не виден в Кремле – и, соответственно, там воспринимают белорусскую ситуацию как намного более угрожающую, чем она есть на самом деле. Дурную шутку играют «социологические опросы», проводимые ФСО и «фсиомами», оторванные от реальности и направленные на угождение начальству. Которое само знает им цену. То есть, ситуация ещё опаснее – пока не из-за «снижения поддержки президента», а из-за неадекватной реакции на видимость такого снижения.

Как скоро пойдёт вразнос #Россия при такой потерявшей адекватность власти?