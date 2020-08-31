Проблемы с запуском спутников «Ресурс-П» объяснили отсутствием комплектующих

31.08.2020, 3:48, Новости дня

Запуск четвертого и пятого спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» откладывают из-за отсутствия комплектующих, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, «нет ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями». При этом четвертый спутник почти готов к электрическим испытаниям на контрольно-испытательной станции. Пятый спутник будет готов к этим испытаниям в начале 2021 года.

Баранов отметил, что «по срокам запуска не стал бы ничего прогнозировать», передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас работают два из трех запущенных спутников «Ресурс-П». Запуск еще двух планировался в 2018–2019 годах, но сроки неоднократно сдвигались. Сейчас пуски планируются в 2021–2022 годах.

Производителем спутников «Ресурс-П» является «РКЦ «Прогресс» из Самары.