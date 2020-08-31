Президент Германии осудил попытку демонстрантов прорваться в рейхстаг

31.08.2020, 3:35, Новости дня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье осудил попытку демонстрантов ворваться в рейхстаг (здание германского парламента) как «неприемлемую атаку на сердце нашей демократии».

«Мы никогда этого не примем», – написал Штайнмайер в сообщении в Instagram.

Инцидент произошел в субботу вечером, после того как около 38 тысяч демонстрантов собрались в Берлине в знак протеста против ограничительных мер, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Примерно через два часа полиция разогнала демонстрантов, сославшись на несоблюдение правил социального дистанцирования.

Президент Германии назвал протестующих «право-экстремистским сбродом», одновременно похвалив силовиков, которые «действовали чрезвычайно осмотрительно в сложной ситуации».

«Здание рейхстага является резиденцией нашего парламента и, таким образом, символическим центром нашей демократии», – заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер газете Bild am Sonntag.

«То, что сеятели хаоса и экстремисты злоупотребляют им в своих собственных целях, неприемлемо», – добавил Зеехофер.