 

В Портленде во время столкновений убит человек

31.08.2020, 3:35, Новости дня

По сообщениям полиции, вечером в субботу в Портленде, штат Орегон, был застрелен человек, в то время как в городе происходили уличные столкновения между демонстрантами из движения «Жизни чернокожих имеют значение» и сторонниками президента Дональда Трампа.

Сторонники президента США приехали в город на сотнях грузовиков. Некоторые пассажиры кузовов пикапов начали стрелять из пейнтбольных ружей, а демонстранты стали бросать в них различными предметами.

В сообщении полиции говорится, что полицейские услышали звуки стрельбы и «обнаружили жертву с огнестрельным ранением в грудь». Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

«Подобное насилие совершенно неприемлемо, – заявил глава полиции Портленда Чак Ловелл в ночь на воскресенье. – Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и задержать человека или лиц, ответственных [за стрельбу]».

Очевидцы говорят, что погибший, белый мужчина, носил шляпу с эмблемой портлендской ультраправой организации Patriot Prayer («Молитва патриотов»), которая ранее вступала в столкновения с протестующими.

Последние три месяца в городе каждый вечер проходят акции протеста против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств, поводом для которых послужила смерть чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая при задержании полицией.

Пока неясно, связан ли смертельный инцидент со стрельбой со столкновениями, которые произошли, когда колонна из примерно 600 автомобилей со сторонниками Трампа въехала в центр города.

Еще до стрельбы полиция произвела несколько арестов в субботу и рекомендовала местным жителям избегать центра города.

Сторонники Трампа собирались в городе три субботы подряд. Протестующие пытались остановить колонну, перекрывая улицу и блокируя мосты.

Инцидент со смертельным ранением произошел через два дня после того, как Трамп упомянул Портленд как либеральный город, охваченный насилием. Президент выступал на съезде Республиканской партии в рамках кампании за переизбрание под лозунгами восстановления правопорядка.

В воскресенье утром Трамп написал в Твиттере: «Закон и порядок!!!»

Выступая на съезде Республиканской партии, Трамп заявил, что избиратели «не будут в безопасности в Америке Джо Байдена» – кандидата в президенты от Демократической партии.

Байден возразил, что Трамп «выступает за насилие», чтобы помочь своей кампании.



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