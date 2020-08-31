В МВД Беларуси рассказали, что женщина укусила силовика за бедро при задержании в троллейбусе

31.08.2020, 3:29, Новости дня

В Минске 29 августа силовики при задержании выталкивали мужчину и женщину из троллейбуса №22. В эфире белорусского телеканала СТВ 30 августа представитель МВД заявил, что при задержании женщина укусила одного из силовиков за бедро.

На кадрах видео запечатлен момент задержания. Силовики выносили из салона автобуса мужчину и женщину за руки и ноги. При этом слышны крики задержанных и пассажиров.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

“Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”, – сказал старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси Александр Марченко.

ВИДЕОВидео: CTVBY / YouTube

По его словам, задержанные находятся в “центре изоляции правонарушителей”.

На сегодняшних акциях протеста в Беларуси задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

В Минске 30 августа и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонного таракана.

С утра в столицу силовики уже стянули военную технику. Уже начались первые стычки силовиков и протестующих.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.