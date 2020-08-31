Мнение: Коридор

31.08.2020, 3:15, Разное

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.

Собственно говоря, именно так создаются условия для гражданских конфликтов, а затем и войн. Причем инициатором всегда выступает власть, так как именно за ней решение.

Другой вопрос, что режим находится в определенном тупике. Понятно, им же самим и созданном. Проблема носит предельно очевидный характер – за 26 лет понятие "оппозиция" в Белоруссии выжжено. Ожидать же, что за 20 дней протестов она возникнет сама собой, попросту нелепо. Даже фигура Тихановской не выглядит субъектной для переговорного процесса – она стала объединяющим фактором "против", но конструктивного мандата у нее просто нет. Она и сама свою предвыборную программу построила в этом русле – выберите меня, и я проведу досрочные и честные выборы. Вот на них и будет что-то там решаться. То есть – разговаривать не с кем. И это реальная проблема Лукашенко, так как в отсутствие оппозиции он вынужден вести переговоры о своем будущем с иностранными субъектами. И это проблема для Белоруссии, так как эти переговоры в любом случае приведут к десуверенизации страны.

Оппозиция – она для того и нужна, чтобы в кризисные моменты брать власть в свои руки и разрешать накопленные в предыдущий период ошибки и противоречия. Для того и нужна национальная оппозиция, чтобы кризис не заканчивался оккупацией. Но чего нет, того нет. А потому ни разговаривать не с кем, ни вернуть ситуацию в прежний сценарий тоже нельзя – это как раз иллюстрация про невозможность провернуть фарш обратно. Необратимые изменения уже произошли. Лукашенко, истребляя оппозицию (и в политическом, и даже в физическом смысле) последовательно захлопнул для себя пространство решений, оставив только коридор с одной-единственной дорогой. "Коридоры кончаются стенкой", – так, кажется, пел Высоцкий. И теперь это дорога в один конец, без возможности выбора.