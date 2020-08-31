Мнение: Письмо: “Говорят еще – ведьма”.

31.08.2020, 3:10, Разное

Это письмо сами разбирайте.

Здесь у автора сложная проблема: она очень нравится мужчинам с большой ОЗ.

Полагает, что это “действие поля”, вторая версия, что она – ведьма, но это так люди о ней говорят.

У меня насчет нее – третья версия. Может вы ее как раз и озвучите.

chik_chiki

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь на разбор моего письма. Дело в том, что я столкнулась с затруднительной ситуацией…я стала нравиться мужчинам с ОЗ гораздо больше моей, но все идёт ни шатко, ни валко, не понимаю как поднять свою СЗ. Плюс стало много внимания от парней с ОЗ немного выше моей. Думаю – из-за того, что много занимаюсь имиджем в последнее время, много здоровьем и работой. У меня 2 работы, сильно устаю, но и есть цели, которые перекрывают все минусы 5-часового сна и редких выходных. Может, от того, что смогла несколько улучшить границы.

Мне 32 года, детей нет, с этим проблемы. Своя квартира, нет долгов. 6 лет в разводе и все это время занимаюсь своими ресурсами, в последнее время особенно. Тренировки по 2ч через день, контрастный душ, очень слежу за питанием, фейс фитнес, самомассаж, утром гимнастика, в любое свободное время иду в магазин и смотрю какие фасоны мне идут, изучаю инстаграмм на тему лайфхаков, веду свою страницу.

Когда я познакомилась в инсте с двумя мужчинами с ОЗ в десятки раз больше моей и в тот момент, когда с их стороны появились знаки внимания, мой директ просто взорвался, писали и пишут парни и из моего города и из других, ощущение, что я сижу на сайте знакомств. Я думаю, это действие поля.

Один, – Д., ему 30 лет и он живёт в Москве, я в городе миллионнике, 700км от Мск. Красивый, накаченный, байкер, я его лайкнула и забыла, а он вдруг написал. А через 2 недели приехал в мой город, они планировали эту поездку мотоклубом. И когда он каждые 5 минут повторял о своей симпатии, звал в гости, а потом переехать, постоянно обнимал и не отходил ни на шаг, я думала про себя : да ладно, да не может быть! Где он и где я…у его семьи успешный бизнес, он живёт в своей квартире в центре, а мои в маленьком городе и простые учителя.

Они пробыли 3 дня и уехали домой. Днем я работала, а они изучали город, а вечером мы катались на байке. Д. говорил, что это очень круто, что мне нравятся байки, что я люблю животных ( у него собака бойцовской породы) и все время звал переехать, что он поможет мне с учёбой, с тем и этим, и будем тренить вместе. И все порывался купить мне заранее билеты, я сказала, что могу в начале сентября. Но так и не купил. А я не хочу ехать, мне кажется это щипцы, будто бы он наобещал мне с лишком, а теперь не удобно давать заднюю.

Мы мало общаемся, он пишет только спросить как дела, если я пишу, может несколько часов не отвечать, не хочу ехать на такой СЗ, кажется это будет провал. Сейчас тяну время, у меня много работы, под этим предлогом дистанцируюсь понемногу.

Второй, О., ему 42, с моего города. Увидел на странице барбершопа запись с ссылкой на мой аккаунт, что я снова вернулась к ним работать, подписался, мы даже немного переписывались, не помню о чем. А потом он неожиданно пришёл, записался ко мне в ббшоп. В разговоре выяснилось, что он владеет тремя барбершопами и ещё строительным бизнесом. Высокий и очень брутальный. Они оба красивые и очень мужественные, так себя подают. Потом мы встретились с О. в фитнес клубе, я потом вспомнила, что видела его там ранее, но никакого коннекта не было. Так мы потом и виделись с ним на тренировках.

Пару раз завтракали после. Пару раз подвозил. А потом был случай, когда на тренировку пришёл владелец моего ббшопа и О. подошёл и стал дурачиться со мной, я ему сказала, что у него пузо и он не пролезет между тренажёрами и О. полез доказывать обратное и это было очень смешно, я его ещё подталкивала, говорила, что застрянет как Винни Пух. Хотя у него нет живота, конечно же.

Поворачиваю голову и мой директор ошарашенно смотрит на все это дело. Ведь О. конкурент и гораздо более крупный. Директор на следующий день подписался на меня стал более внимательным. Я думаю – это все поле, я вроде как научилась в последнее время сильно не лажать.

С О. поспорили, и он сказал, что через месяц у него будет такой-же пресс, как и у меня. Потом я выставляла сторис, где меряю давление и оно почти как у космонавта. И такой диалог примерно:

О: готова

Я: к чему?

О: к схватке

Я: к какой?

О. молчит

Я: я обычно выигрываю

О: тогда тебе придётся смириться с проигрышем в этот раз.

Потом через несколько дней спрашивает : “что тебя останавливает?”

Я: перед чем?

О: перед тем, что бывает между мужчиной и женщиной

Я: не понимаю намёков, пиши конкретнее, что ты хочешь сказать?

О: ВСЕ. ПРОЕХАЛИ. ЗАКРЫЛИ РАЗГОВОР

Я: как скажешь)

Потом не писал вообще. И вот снова на тренировке встретились. Он увидел мою сторис из зала и написал, что тоже едет. Но подходить не стал. Я сама подошла, поулыбалась, помурлыкала и пошла дальше тренить. Видела в зеркало, что он пару раз подходил, когда я подход делала, но через пару секунд отходил.

Он вообще общается так, что вроде ничего не предлагает, но информирует, что например открывает салон красоты позже и ему нужна будет управляющая, а потом, что ему нужен мастер в ббшоп моей специальности. Или что в сентябре поедет в Турцию отдыхать и звучит это все как намёк, а может я брежу. Вот вчера сказал, что едет в Москву на день города, погулять. Я ответила : о, классно! А сегодня пишет, записался снова ко мне на процедуру.

Ну и как то все это внимание вокруг секса. Я не веду себя вульгарно, но тема эта есть, какие то намёки постоянные. Говорят ещё – ведьма. Но это уже шкатулочка моя.

И так это все муторно для меня, потому как не знаю как поступать без багов и щипцов, но вместе с тем и любопытно – а насколько я смогу продвинуться…

Ехать или не ехать к Д. в гости, не хочу висеть как кирпич над головой. Хотя он вроде рад был, что я с его собакой буду гулять утром рано, а он спать, я встаю в 5 утра делать зарядку и уходы, мне привычно…

Странно это все и не понятно как разрулить.

Спасибо, что прочитали!