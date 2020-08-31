SpaceX впервые запустила спутник из Флориды на полярную орбиту

31.08.2020, 2:48, Новости дня

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, сообщают информационные агентства.

Ракета доставляет аргентинский спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот, передает ТАСС.

Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. GNOMES 1 – первый из 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников. Tyvak 0172 создан Tyvak Nano-Satellite Systems, подробности его предназначения не известны, передает РИА «Новости».

SpaceX заявила, что ни ее конкуренты, ни НАСА десятилетиями не запускали аппараты на полярную орбиту с восточного побережья США.

В запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет.

В воскресенье компания снова вернула ступень на Землю для повторного применения.