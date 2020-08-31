 

SpaceX впервые запустила спутник из Флориды на полярную орбиту

31.08.2020, 2:48, Новости дня

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, сообщают информационные агентства.

Ракета доставляет аргентинский спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот, передает ТАСС.

Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. GNOMES 1 – первый из 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников. Tyvak 0172 создан Tyvak Nano-Satellite Systems, подробности его предназначения не известны, передает РИА «Новости».

SpaceX заявила, что ни ее конкуренты, ни НАСА десятилетиями не запускали аппараты на полярную орбиту с восточного побережья США.

В запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет.

В воскресенье компания снова вернула ступень на Землю для повторного применения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

11.08 / В Белоруссии нашли пропавших российских журналистов

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

05.07 / Синоптики предупредили об аномальной жаре в России

25.06 / Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада

20.08 / Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

05.07 / Станцию метро в Берлине с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

03.07 / Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

14.08 / На митинге в Гродно вышли почти 30 тыс. человек

07.08 / Башкирия лидирует среди регионов по числу ковид-доноров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска