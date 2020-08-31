Диктатор на миллиард

31.08.2020, 2:25, Разное

Пять причин, почему режим Лукашенко развалится без помощи из России.

После президентских выборов Белоруссия окунулась в политический кризис. Банковская система испытывает стресс из-за наплыва вкладчиков, ключевые предприятия страны объявили забастовку. Единственное, что может помочь Александру Лукашенко усидеть на своем месте — это помощь от России: только с 2012 года Кремль влил в белорусскую экономику около $50 млрд. В четверг Лукашенко пояснил о том, что РФ и Белоруссия ведут переговоры о рефинансировании $1 млрд госдолга. Но и это не гарантирует режиму достаточного запаса прочности.

1. ЛИКВИДНОСТЬ В БАНКАХ Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

На вторую неделю после выборов в Белоруссии и последовавших за ними протестов Нацбанк Белоруссии признался, что локальный денежный рынок штормит — население забирает вклады как рублевые, так и валютные, активно покупает доллары и евро. В некоторых банках спрос на валюту взлетел на 20% — поменять крупные суммы стало сложно. Если из белорусской банковской системы утечет более 10% депозитов, это будет стрессом для финансового сектора, считают в международном агентстве Moody's. Золотовалютные резервы страны и так находятся на низком уровне в сравнении с внешними долгами, а отток долларов только усугубит ситуацию, считают в Moody's. Банковская система Белоруссии начинает приближаться к этим отметкам — за первые три недели августа из белорусских банков утекло, по оценке Fitch, от 1% до 6% депозитов в национальной и иностранной валюте. По данным Нацбанка Белоруссии, ликвидность по банковскому сектору на 18 августа составила 2,59 млрд белорусских рублей. В банковском секторе очень высокая долларизация — 65% вкладов приходится на иностранную валюту.

2. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСДОЛГА Фото: ITAR-TASS

В 2020 году платежи Белоруссии составляют по графику $3,6 млрд, из которых страна погасила уже $2 млрд, говорил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Fitch оценивало объемы погашения валютного долга в августе–декабре 2020 года в $1,1 млрд и около 45% из этой суммы — это долг Минска перед Москвой. Агентство считало, что прочность стране придают эмитированные в июне государственные еврооблигации на сумму $1,25 млрд. Но главная поддержка по традиции приходит из России.

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил о том, что РФ и Белоруссия ведут переговоры о рефинансировании $1 млрд госдолга: «То есть мы у себя этот млрд долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».

Россия — крупнейший кредитор белорусской экономики. По данным на март 2020 года, объем займов, со стороны РФ Белоруссии составляет почти $8 млрд, на втором месте Китай с $3,3 млрд. С 2011 года кредиты со стороны РФ выросли в три раза с $3 млрд. Объем прямых инвестиций из РФ с 2001 по 2018 год достиг почти $12 млрд, хотя половина из них пришлась на покупку «Газпромом» трубопроводчика «Белтрансгаз».

На протесты бурно отреагировали государственные бонды Белоруссии — на фоне протестов и политической нестабильности их доходность резко возросла. Например, на 19 августа долларовые облигации республики с погашением в 2030 году упали в цене на 8%, а доходность превысила 7,8%. Последний выпуск на $1,25 млрд страна размещала в июне этого года — облигации пользовались высоким спросом инвесторов из США, Великобритании и Европы.

3. САНКЦИИ Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Лидеры стран Евросоюза заявили, что не будут возражать против санкций в отношении Белоруссии. Несмотря на то, что в заявлении главы Евросоюза Шарля Мишеля главной мишенью было указано «значительное число людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», рейтинговое агентство Fitch беспокоит, что эти санкции могут стать серьезным экономическим вызовом для экономики Белоруссии и затруднить возможности привлечения внешнего финансирования. Хотя агентство оговорилось, что таких же санкций, как в России, оно не ждет.

4. ЗАБАСТОВКИ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После выборов по крупнейшим предприятиям страны прокатились забастовки. Бастовали на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтане», на Белорусском металлургическом заводе, Минском тракторном заводе, у производителя удобрений «Беларуськалий» и других. Fitch считает, что волнения рабочих могут ударить по всей белорусской экономике. Темпы роста реального ВВП и без того к 2020 году приблизились к 0%, а на фоне кризиса в 2020-м показатель и вовсе может сократиться на 5%, прогнозирует агентство.

5. НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР Фото: Толочко Виктор/ТАСС

Еще один сильный удар исходит уже не изнутри страны, а снаружи — от России. Это налоговый маневр, запущенный с 2019 года в российской нефтяной отрасли. Он предполагает снижение экспортной пошлины, которая составляет основу нефтяных субсидий Белоруссии, и рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Энергетические субсидии — самая значимая часть российской помощи — с 2012 по 2019 год они составили $45 млрд. Они заметно повышали белорусский ВВП — в 2012 году их доля в ВВП достигла 17%.

Российская экономика все эти годы снабжала Белоруссию топливом по льготным ценам. Два белорусских НПЗ перерабатывали нефть и продавали нефтепродукты в Европу по рыночным ценам. По льготным контрактам Белоруссии доставался и российский газ — экспортная цена для союзника в некоторые годы была более чем в два раза ниже, чем для остальных стран. Например, в 2012 году Белоруссия покупала газ за $168,4 куб. м, а средний ценник для всех остальных составлял $368,8 за тыс. куб. м. Но сейчас эта дельта сильно снижается из-за падения цен на энергоносители в мире — в 2019 году она составила всего $65.

Налоговый маневр уже в 2019 году лишил Белоруссию $330 млн. В 2020 году утрата оценивается в $400 млн, а за весь период реализации маневра с 2019 по 2024 год белорусская экономика недополучит около $10 млрд.

Алина Федорова

— специально для «Новой»