О’Брайен: вслед за ОАЭ отношения с Израилем нормализуют другие арабские страны

31.08.2020, 2:10, Новости дня

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности предположил в воскресенье, что другие арабские и мусульманские страны последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и нормализуют отношения с Израилем.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а также зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер встретились с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме накануне переговоров в Абу-Даби в понедельник, посвященных отношениям между Израилем и ОАЭ.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили об установлении официальных отношений в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Вашингтона. Этот дипломатический шаг перестраивает сложившееся положение вещей на Ближнем Востоке в самых разных аспектах – от палестинского вопроса до отношений с Ираном.

«Мы считаем, что другие арабские и мусульманские страны вскоре последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и нормализуют отношения с Израилем», – заявил О’Брайен журналистам после переговоров в резиденции Нетаньяху.

Он не назвал эти государства, но израильские официальные лица публично упоминали Оман, Бахрейн и Судан.

Палестинцы осудили решение ОАЭ, увидев в нем отказ от политики увязывания официальных отношений с Израилем со становлением палестинской государственности на территории, захваченной Израилем в 1967 году в ходе войны.

Администрация Трампа пытается уговорить другие суннитские арабские страны, которые разделяют озабоченность Израиля по поводу Ирана, присоединиться к региональному движению за мир.

Кушнер заявил, что соглашение с ОАЭ стало «гигантским шагом вперед» в этом направлении.

«То, что мне довелось сыграть роль в его появлении – и я говорю это как внук двух людей, переживших Холокост, – значит для меня и моей семьи больше, чем я могу выразить», – сказал Кушнер.

Кушнер, О’Брайен и другие официальные лица США вместе с израильской делегацией в понедельник станут пассажирами первого рейса израильской коммерческой авиакомпании El Al в ОАЭ.

Выступая на израильском общественном радио «Кан», министр регионального сотрудничества Израиля Офир Акунис заявил, что Израиль надеется провести церемонию подписания соглашения с ОАЭ в Вашингтоне к середине сентября.

На Западном берегу реки Иордан член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что Кушнер и его команда «пытаются убедить как можно больше арабских и мусульманских лидеров» приехать на подписание соглашения в Белом доме и тем самым укрепить позиции Трампа накануне президентских выборов 3 ноября.

«Они станут декорациями на фоне бессмысленного спектакля, устроенного ради нелепого соглашения, которое не принесет мира в регион», – заявил Ашрави.

В субботу ОАЭ объявили о прекращении экономического бойкота Израиля. Представители двух стран сообщили, что они изучают возможности сотрудничества в области обороны, медицины, сельского хозяйства, туризма и технологий.

Нетаньяху заявил журналистам, что отмена «анахроничного бойкота» открыла двери для «неограниченной» торговли, туризма и инвестиций.

В сообщениях, опубликованных ОАЭ и Израилем в воскресенье, говорится, что государственный министр ОАЭ и министр сельского хозяйства Израиля в телефонном разговоре в пятницу «пообещали сотрудничать в рамках проектов, посвященных продовольственной и водной безопасности».

ОАЭ импортируют примерно 80-90 процентов необходимого им продовольствия и в последние годы активно поощряют инвестиции в сельскохозяйственные технологии и земли сельскохозяйственного назначения за рубежом.