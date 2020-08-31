Беларусь: протесты продолжаются

31.08.2020, 2:10, Новости дня

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в день его рождения пригласил его посетить Москву. Таким образом Кремль продемонстрировал поддержку, в то время как тысячи демонстрантов собрались в воскресенье центре Минска, требуя отставки Лукашенко.

Президент Лукашенко, которому в воскресенье исполнилось 66 лет, пытается сдержать протесты и забастовки, начавшиеся после выборов 9 августа, которые, по мнению его оппонентов, были сфальсифицированы. Он отрицает фальсификацию итогов голосования и утверждает, что протесты поддерживаются из-за рубежа.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», – сообщил Кремль после разговора двух лидеров.

Беларусь – ближайший союзник России на постсоветском пространстве, и ее территория является неотъемлемой частью европейской оборонной стратегии Москвы. Тем не менее, Лукашенко считается в Москве непростым союзником.

В интервью в четверг, которое стало самым заметным признаком готовности России вмешаться, чтобы поддержать Лукашенко, Путин заявил, что по просьбе белорусского лидера Москва создала «резерв из сотрудников правоохранительных органов», отметив при этом, что он будет использован только в случае необходимости.

В воскресенье тысячи людей в Минске, скандируя «Жыве Беларусь», прошли маршем к площади Независимости, которая была оцеплена милицией в ожидании акции протеста.

Как сообщило ранее Радио Свобода, к месту проведения акции была стянута спецтехника, поставлены металлические заграждения, растянута колючая проволока.

В центре белорусской столицы были закрыты несколько станций метро.

Одну из колонн ОМОН пытался разогнать, однако люди продолжили движение после того, как милиция ушла. Протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных. Сообщается, что демонстранты перекрывают дорогу машинам ОМОНа.

Проезжающие машины сигналили в знак солидарности с демонстрантами.

Демонстранты сопротивлялись арестам.

Ранее российские СМИ, со ссылкой на МВД Беларуси, сообщили о 125 задержанных.

Согласно сообщению канала Дождь, на проспекте Независимости несколько тысяч протестующих были заблокированы между двумя цепочками ОМОНа. Корреспондент канала сообщил о двужущемся на протестующих кордоне с водометами и о том, что люди легли перед кордоном на асфальт.

Как сообщила позднее Радио Свобода, ближе к вечеру начался сильный дождь и протестующие постепенно покинули территорию у Дворца независимости. Когда там оставались лишь несколько десятков митингующих, к ним вышел помощник президента Николай Латышенок. Он пообщался с людьми около 40 минут, отмечает портал Tut.By.

Ранее в воскресенье женщины в национальных костюмах положили несколько тыкв перед главным правительственным зданием – народная традиция, символизирующая неприятие женщиной мужчины, ухаживающего за ней.

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», – заявил на минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео.

ЕС готовится ввести новые санкции против Беларуси. Лукашенко в пятницу пригрозил в ответ перекрыть европейские транзитные маршруты через свою страну.