Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

31.08.2020, 2:08, Новости дня

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает поражение своих сторонников на выборах в парламент, он призвал дождаться официальных результатов.

Он сообщил, что «обработаны 90% голосов», передает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Черногории.

«Вместе с традиционными коалиционными партнерами мы набираем 40 мест в парламенте», – сказал Джуканович, добавив, что его Демократическая партия социалистов «остается самой сильной партией в стране».

Джуканович отметил, что «говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат».

По его словам, в стране построено «демократическое европейское общество», поэтому ДПС признает победителя «после подведения окончательных результатов».

Он напомнил, что его партия «достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости», и поздравил «все партии, участвовавшие в выборах».