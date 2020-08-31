Компания Microsoft решила выпустить только одно обновление Windows 10 в 2021 году

31.08.2020, 2:06, Новости дня

В сети появилась инсайдерская информация о планах разработчика программного обеспечения Microsoft на будущий год. Главная операционка, установленная на большинстве компьютеров, больше не будет обновляться так же часто, как до сих пор. Если верить источнику, то за весь 2021 год Windows 10 должна получить всего лишь один апдейт.

Однако эти планы вовсе не отменяют обновления 20H2, которые обещают предоставить для «десятки» уже в сентябре. На тематических форумах уже появилось немало комментариев, в которых пользователи неоднозначно высказываются о будущем обновлении.

Большинство весьма настороженно ожидают момента выхода апдейта, так как предыдущие обновления принесли немало проблем, исправлять которые разработчику приходилось порой по несколько месяцев.