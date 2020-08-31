Xiaomi выпустила метеостанцию для умного дома

31.08.2020, 2:06, Новости дня

Новая метеостанция Xiaomi выглядит как небольшое устройство, для которого легко найдется место в каждой квартире. По словам разработчиков, оно представляет собой одновременно смарт-часы и портативную метеостанцию, а предназначается для установки в системе умного дома.

Кстати, стоит этот гаджет очень недорого – всего 20 долларов. Зато собранные в режиме реального времени данные о температуре и влажности можно использовать для автоматического управления другими приборами.

Когда нужно, у вас включится кондиционер и заработает увлажнитель. Зимой домашняя метеостанция сможет управлять отоплением. И, разумеется, она сможет на время отключать поддерживающие микроклимат приборы, если заданные показатели уже достигнуты.